Из-за обрушения Кройц-аптеки с 16 июля меняют маршруты двух пригородных автобусов

В Калининграде с 16 июля изменят маршруты движения двух автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Причина — обрушение части фасада Кройц-аптеки на ул. Фрунзе. До 1 сентября на этом участке, сейчас закрытом для движения транспорта, будут проводиться противоаварийные работы. Поэтому автобусы областных маршрутов №514 Калининград — Красное и №522 Калининград — Советск (от калининградского автовокзала) будут следовать по ул. Шевченко — ул. 9 Апреля — Литовскому валу — ул. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения.

Улицу Фрунзе у Кройц-аптеки закрыли до 1 сентября.