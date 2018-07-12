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Из-за обрушения Кройц-аптеки с 16 июля меняют маршруты двух пригородных автобусов
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Из-за обрушения Кройц-аптеки с 16 июля меняют маршруты двух пригородных автобусов 

Клопс.Ru 6 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде с 16 июля изменят маршруты движения двух автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Причина — обрушение части фасада Кройц-аптеки на ул. Фрунзе. До 1 сентября на этом участке, сейчас закрытом для движения транспорта, будут проводиться противоаварийные работы. Поэтому автобусы областных маршрутов №514 Калининград — Красное и №522 Калининград — Советск (от калининградского автовокзала) будут следовать по ул. Шевченко — ул. 9 Апреля — Литовскому валу — ул. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения.
Улицу Фрунзе у Кройц-аптеки закрыли до 1 сентября.
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