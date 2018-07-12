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Стали известны обстоятельства гибели мужчины, утонувшего в Куршском заливе с собакой
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Стали известны обстоятельства гибели мужчины, утонувшего в Куршском заливе с собакой 

Клопс.Ru 6 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Мужчина, утонувший накануне в Куршском заливе с собакой, приехал на косу отдыхать вместе с женой. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
Установлено, что 46-летний погибший был жителем Славска. Его тело извлекли калининградские спасатели примерно через час после происшествия.
"Никто не видел, как они пошли купаться. Мужчина сложил на пирсе одежду. Потом люди услышали крики о помощи, он был в воде со своим спаниелем. Собаку смогли вытащить очевидцы, но она была уже мертва", — добавил источник.
Как пояснили в региональном СКР, на место происшествия выезжал следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Несчастный случай произошёл в среду, 11 июля, около 15:00. Ранее сообщалось, что мужчина с собакой упали в воду с пирса в посёлке Рыбачий.
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