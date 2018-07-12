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Тюменский таксист с битой напал на прохожего с собакой
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Тюменский таксист с битой напал на прохожего с собакой 

Главный региональный 7 часов назад
Мужчина и его питомец получили серьезные травмы
Об инциденте, произошедшем 11 июля в Тюмени, рассказали в социальных сетях. На остановке «Дом обороны» таксист вылетел из своей машины и начал битой избивать прохожего мужчину и его собаку, которая бросилась защищать хозяина.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, пишет Megatyumen.ru. От дальнейшего обследования пациент отказался.
Состояние собаки тоже оценивается как тяжёлое. Очевидцы заметили, что пес какое-то время лежал на дороге с многочисленными травмами и кровоподтёками.
О других обстоятельствах случившегося больше ничего неизвестно. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый в нападении задержан.
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