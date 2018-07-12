Тюменский таксист с битой напал на прохожего с собакой

Мужчина и его питомец получили серьезные травмы

Об инциденте, произошедшем 11 июля в Тюмени, рассказали в социальных сетях. На остановке «Дом обороны» таксист вылетел из своей машины и начал битой избивать прохожего мужчину и его собаку, которая бросилась защищать хозяина.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, пишет Megatyumen.ru. От дальнейшего обследования пациент отказался.

Состояние собаки тоже оценивается как тяжёлое. Очевидцы заметили, что пес какое-то время лежал на дороге с многочисленными травмами и кровоподтёками.

О других обстоятельствах случившегося больше ничего неизвестно. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый в нападении задержан.

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