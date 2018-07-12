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Перепутала педали 4 раза. Нижегородская автоледи, выезжая с парковки, протаранила несколько машин
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Перепутала педали 4 раза. Нижегородская автоледи, выезжая с парковки, протаранила несколько машин 

Нижегородская правда 6 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото zolushka-new-beauty.comПерепутала педали 4 раза. Нижегородская автоледи, выезжая с парковки, протаранила несколько машинАвтоледи, выезжая с парковки, разбила все соседние машины. ЧП произошло в микрорайоне «Цветы».
Девушка несколько раз таранила соседние машины на глазах изумленных соседей. ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Судя по видео, покинула женщина-водитель место происшествия достаточно быстро.
Местные жители предположили, что автовладелица просто перепутала педали, либо было не в себе.
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