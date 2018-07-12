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Житель Рузаевки стрелял в толпе из револьвера
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Житель Рузаевки стрелял в толпе из револьвера 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Рузаевском районе Мордовии местный житель отправился под суд из-за пьяной выходки, сообщает пресс-служба районного суда.
Весной этого года 32-летний мужчина в общественном многолюдном месте 4 раза выстрелил из сигнального револьвера вверх.
Избежать жертв удалось благодаря вовремя подоспевших полицейских. Виновник беспорядков полностью признал свою вину, через неделю ему будет вынесен приговор.
Напомним, полицейские Марий Эл разыскивают 33-летнего Ивана Баринова, скрывшегося от суда в республике Саха (Якутия).
В Звениговском районе Марий Эл произошло ДТП с участием 4 автомобилей один из которых — бензовоз, в аварии есть погибшие.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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