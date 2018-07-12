«Мужики, что встали-то, помогите!» «Бей его!»: участников драки после ДТП в Сочи сняли на камеру

Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Ролик дорожного конфликта, на котором запечатлено применение физической силы, опубликовали в социальных сетях.

В кадре двое мужчин. Один из них настроен более агрессивно, другой — обороняется. Исходя из реплик первого, водитель Toyota Plaz подрезал грузовой автомобиль, допустил столкновение, причинив механические повреждения, и пытался скрыться.

Сделать этого ему не дал водитель ГАЗель:

— Куда ты ехал сейчас?

Наблюдающая за дракой женщина призывает очевидцев повлиять на ситуацию:

— Мужики, что встали-то, помогите!

В ответ раздается курьезный комментарий от неустановленного лица:

— Бей его!

В итоге прохожие все же вмешиваются в конфликт и водителей разнимают.