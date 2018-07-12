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«Мужики, что встали-то, помогите!» «Бей его!»: участников драки после ДТП в Сочи сняли на камеру
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«Мужики, что встали-то, помогите!» «Бей его!»: участников драки после ДТП в Сочи сняли на камеру 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Ролик дорожного конфликта, на котором запечатлено применение физической силы, опубликовали в социальных сетях.
В кадре двое мужчин. Один из них настроен более агрессивно, другой — обороняется. Исходя из реплик первого, водитель Toyota Plaz подрезал грузовой автомобиль, допустил столкновение, причинив механические повреждения, и пытался скрыться.
Сделать этого ему не дал водитель ГАЗель:
— Куда ты ехал сейчас?
Наблюдающая за дракой женщина призывает очевидцев повлиять на ситуацию:
— Мужики, что встали-то, помогите!
В ответ раздается курьезный комментарий от неустановленного лица:
— Бей его!
В итоге прохожие все же вмешиваются в конфликт и водителей разнимают.
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