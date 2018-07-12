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Очередной участок дороги перекроют из-за строительства развязки в Воронеже
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Очередной участок дороги перекроют из-за строительства развязки в Воронеже 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
На 3,5 недели закроют проезд по участку дороги вдоль ЖК «Резиденция» из-за продолжающейся реконструкции развязки на улице 9 Января, сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение перекроют с 23:00 15 июля до 10 августа. В то же время откроют проезд под путепроводами на улице 9 Января — по двум полосам, по одной в каждом направлении.
На время ограничений автомобилистам придется искать пути объезда. При движении по улице 9 Января из центра города:
для движения в сторону Семилук проехать прямо по путепроводу;для движения в сторону Северного района повернуть направо на улицу Антонова-Овсеенко;для движения в сторону Юго-Западного района повернуть направо на улицу Антонова-Овсеенко, проехать вдоль автобазы № 10 до улицы 45-й Стрелковой дивизии, с которой на регулируемом перекрёстке повернуть налево на улицу Антонова-Овсеенко и под путепроводами проследовать на улицу Героев Сибиряков.
При движении по улице 9 Января со стороны Придонского или Семилук:
для движения в центр города проехать прямо по мосту;для движения в сторону Юго-Западного района повернуть направо по указателям;для движения в сторону Северного района повернуть направо по указателям и доехать до ярмарки строительных материалов, развернуться и следовать в сторону Северного микрорайона (под путепроводами на улицу Антонова-Овсеенко).
При движении из Юго-Западного района:
для движения в сторону Северного района проехать прямо под путепроводами;для движения в сторону центра нужно проехать мимо здания № 253а на улице 9 Января (кафе «Иверия») в направлении улицы 9 Января и повернуть направо на мост;для движения в сторону Придонского или Семилук проехать под путепроводами, за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.
При движении по улице Антонова-Овсеенко со стороны Северного района:
для движения в Юго-Западный район проехать прямо под мостами;для движения в сторону центра проехать прямо под путепроводами, у здания № 253а на улице 9 Января (кафе «Иверия») повернуть направо в направлении улицы 9 Января и повернуть направо на путепровод;для движения в сторону Придонского или Семилук проехать прямо под путепроводами, развернуться у ярмарка строительных материалов, снова проехать под путепроводами, за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.
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