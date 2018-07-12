«Автодор» спрогнозировал, когда закончатся многокилометровые пробки у Лосево на М-4 

Ежедневно образуются заторы от 5 до 20 км. Многокилометровых пробок в сезон отпусков у павловского села «Лосево» на трассе М-4 «Дон» до запуска объездной дороги избежать не получится даже теоретически. Среднесуточное количество автомобилей, которое проезжает через проблемный участок, почти в полтора раза превышает пропускную способность дороги, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе «Автодора». Автомобилистам предстоит постоять в пробках у Лосево по направлению к югу как минимум до конца месяца — в июне и июле на этом участке всегда в разы увеличивается число машин. В августе же картина меняется — огромные заторы появляются в обратном направлении, когда все возвращаются из отпусков. По данным «Автодора», в июле среднесуточная интенсивность движения на участке через Лосево составила 28,5 тыс. автомобилей, из них около 17 тыс. — легковушки. — Проезжая часть в этом участке имеет две полосы, расчётная пропускнаяспособность 14 — 16 тыс. автомобилей в сутки. Максимально разрешенная скорость в пределах населённого пункта 60 км/ч, вне населенного пункта — 90 км/ч, — рассказали в «Автодоре». Однако причиной многокилометровых пробок является не только узкая дорога и высокая интенсивность движения. — Затруднения также вызывают остановки на обочине большегрузных автомобилей, которые нарушают требования ПДД «Остановка запрещена». Помимо этого, вдоль участка расположены более 20 торговых точек, в том числе, муниципальный рынок, кафе, шиномонтаж, мотели, а также 15 жилых домов с совмещёнными объектами коммерческой деятельности, не относящимися к объектам дорожного сервиса, — добавили в «Автодоре». При таких условиях для беспрепятственного и бесперебойного движения через Лосево должны проезжать не более 20 тыс. машин в сутки, заявили дорожники. Сейчас же этот показатель в полтора раза выше. СправкаСтроительство участка М-4 «Дон» протяжённостью 85,17 км в обход Лосево началось в 2017 году. Дорога пройдёт через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Она будет иметь четыре полосы движения с разделёнными встречными потоками и развязками на разных уровнях. Расчётная скорость движения составит 120 км/ч. Насколько продвинулись строители и какой будет дорога после её запуска, читайте здесь. Изначально планировалось, что трассу введут в эксплуатацию в 2020 году. Однако дорожники рассчитывают это сделать в 2019-м.