В подмосковной Малаховке опасная дорога осталась без лежачих полицейских

Лихачи стали огромной проблемой для подмосковной Малаховки, где улицы напоминают высокоскоростные магистрали. Мимо домов машины несутся на бешеной скорости. Люди опасаются выпускать детей, да и сами забыли о прогулках. До недавнего времени гонщиков сдерживали лежачие полицейские, но их почему-то убрали.

— Вот в этом месте был установлен полицейский, он не превышал норму.

Жители сразу двух улиц в поселке Малаховка каждый день словно на автобане. Машины мимо их домов несутся, не сбавляя скорость. Люди боятся отпускать детей одних.

"У меня две внучки, я не могу их выпустить на улицу, ни с собакой чтобы они прошлись, хотя уже девочки взрослые, а тем более на велосипедах — это вообще смерти подобно!" — говорит Елена Мартынова

"Есть одинокие старики, они ходят с палочками по этой улице и все время, особенно зимой, отпрыгивают на сугробы", — рассказывает Елена Солопова

По улице Фрунзе и параллельной ей Республиканской водители объезжают пробку по Быковскому шоссе. Тротуаров на улицах нет. О прогулках с колясками местные мамы давно забыли.

Эти кадры местные жители сняли на улице Республиканской: машины едут одна за одной. В час пик вообще не выйти из дома. Один человек уже попал под колеса машины, получив серьезные травмы.

На одном из самых узких мест на этой улице люди каждый день рискуют жизнью. Видно, что до машины всего несколько сантиметров — можно получить травму.

А если вам попалась встречная машина — движение на обеих улицах двухстороннее — пробка обеспечена.

— Сами видите, вот, встречная машина. Сейчас будем прижиматься — кто влево, кто вправо. — Вот сейчас вот попадаю. Извините, ребята, надо отъезжать.

Примерно полтора года назад жители собрали все необходимые бумаги, получили разрешение местной администрации и за свой счет положили искусственные неровности — так называемые лежачие полицейские. Установили соответствующие дорожные знаки. Это дало свои результаты: машины начали сбрасывать скорость, и аварийных ситуаций стало меньше. Но продолжалось это недолго: однажды ночью приехали рабочие и дорожные неровности попросту срезали. Местные жители говорят, что произошло это после жалобы одного из водителей на сайте «Добродел».

— Когда здесь было три полицейских, соблюдался скоростной режим, потому что было неудобно разгоняться. Сейчас просто машины разгоняются — здесь ничего нет, ровная дорога.

В администрации Люберец сказали, что дорожные неровности не соответствовали существующим стандартам, а сейчас все дороги в округе приводятся, что называется, к единому знаменателю.

"В нашем городском округе разработана специальная программа, в которой все эти искусственные неровности будут приведены в соответствие со СНИПами. Там будут установлены лежачие полицейские непосредственно в соответствии с теми нормами и правилами, которые необходимо соблюдать при установке данного элемента дороги", — говорит заместитель главы городского округа Люберцы Эдуард Сигалов.

Вернуть лежачих полицейских городские власти обещали уже к концу июля.