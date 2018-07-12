Трамвайное сообщение по ул. Московской через несколько часов возобновилось

Трамвайное сообщение по ул. Московской через несколько часов возобновилось.

Аварийной бригаде КТТУ и автоинспекторам понадобилось больше часа, чтобы убрать поврежденную во время ДТП иномарку с трамвайного полотна.

Полиция определила, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту.

Напомним, авария произошла 12 июля около 8.30 на улице Московской ан участке между улицами Зиповской и 40 лет Победы. Трамвай столкнулся с легковушкой и зацепил ее, протащив вдоль путей несколько метров. На несколько часов движение в обе стороны было остановлено.