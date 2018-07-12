Жителей Адыгеи призвали к безопасности на железнодорожных переездах

Для предупреждения аварийности на железнодорожных переездах республики автоинспекторы вместе с работниками железнодорожных служб провели профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!».

Участники мероприятия рекомендовали всем водителям и пешеходам строго соблюдать Правила при движении через железнодорожные переезды. Инспекторы также обратили внимание на необходимость проявлять терпение и дисциплинированность при закрытом переезде.

В ходе акции полицейские напомнили об административной ответственности за нарушение норм дорожной безопасности. Водителям сотрудники ГИБДД объяснили, что нарушая Правила дорожного движения они подвергает риску не только свою жизнь, но и жизни других участников движения.

После чего водителям были вручены тематические листовки с рекомендациями по безопасному пересечению железнодорожных переездов.