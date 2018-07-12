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В выходные в Костромской области пройдет акция «Нетрезвый водитель»
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В выходные в Костромской области пройдет акция «Нетрезвый водитель» 

АиФ Владимир 5 часов назад
Фото: АиФ Владимир
С 12 по 15 июля в Костромской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщают в пресс-службе администрации.
Цель акции — выявление, предупреждение и пресечение фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 1600 водителей, которые сели за руль пьяными. По их вине погибло 14 человек и 55 получили ранения.
Госавтоинспекция напоминает, что нарушения правил и управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой административный штраф — 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
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