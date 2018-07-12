Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ

Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018

Известный зарубежный блогер разбился насмерть в ДТП на Урале по дороге на чемпионат мира по футболу. Легковушка, в которой он с отцом и братом ехали по трассе, выехала на встречку, после чего произошло лобовое столкновение с фурой. От сильного удара автомобиль загорелся. Спасатели, потушившие машину, после пожара ничем помочь людям уже не смогли.

В страшной аварии по дороге на чемпионат мира по футболу погиб известный блогер из Казахстана. Трагедия произошла еще 6 июля после полуночи, однако личности погибших удалось установить лишь спустя несколько дней.

ДТП произошло вблизи города Сим в Челябинской области на 1592-м километре федеральной трассы М-5 Москва — Челябинск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с фурой. От сильнейшего удара легковушке буквально смяло переднюю часть, и она загорелась.

Потушив пламя, в смятой машине пожарные обнаружили тела трех погибших мужчин. Из-за пожара их личности установить было достаточно сложно.

Позже выяснилось, что в автомобиле ехал известный в Казахстане блогер Сункар Килаж, известный в сети под ником Stence. Вместе с ним погибли его отец и двоюродный брат. Они направлялись в Россию на игру чемпионата мира по футболу.

В соцсети «Вконтакте» друзья блогера создали группу памяти «Сункар Килажу посвящается».

«Друзья, уже, наверное, многие из вас слышали о том, что погиб Сункар. В эту трагедию до конца не хочется верить.

Ведь все мы знаем Сункара как яркого человека, который всегда улыбался, радовался, был энергичным и всегда пытался ловить кайф от жизни, он никогда не лежал без дела. Но так получилось, что ночью 06.07.18 ему не повезло и его большие планы уже не реализуются. Из-за непонятных обстоятельств машина, в которой ехал Сункар, его отец и двоюродный брат, попала в жуткую автокатастрофу, которая унесла жизни всех пассажиров», — написал один из его друзей.

По его словам, группа создана для того, чтобы все, кто знал его, писали теплые слова, скидывали видеозаписи и фотографии с блогером. Многие до сих пор не верят, что именно Килаж находился в той машине.

Блогер занимался тем, что «стримил» (транслировал видеозапись своей игры и комментировал) известные онлайн игры, а затем выкладывал ролики на Youtube. На его канале Stence Show, который он зарегистрировал пятого октября 2013 года, 143 видео, общее число просмотров составляет 61 680. Его друзья отмечают, что блогер никогда не сдавался и двигался к своей мечте, продолжая работать.

Это не первое серьезное дорожное происшествие, которое произошло с фанатами во время чемпионата мира по футболу. Совсем недавно «Газета.Ru» рассказывала о страшном инциденте недалеко на улице Ильинка.

Вечером 16 июня в центре Москвы такси въехало в толпу людей на тротуаре, в которой в том числе были болельщики сборной Мексики. В аварии пострадали восемь человек. За рулем находился 28-летний житель Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз.

На видеозаписи, обнародованной в Сети, видно, что таксист, затормозив перед ехавшей впереди машиной, неожиданно сворачивает вправо, в сторону тротуара, и резко ускоряется, сметая на своем пути людей. Проехав таким образом около 10-15 метров, он врезался в знак и остановился. При этом не пострадавшие в ДТП мексиканцы и другие прохожие тут же кинулись к водительской двери, чтобы достать оттуда виновника аварии. Однако водителю все же удалось сбежать с места ДТП — ряд прохожих пытались остановить его подножкой, но тот ловко уворачивался и скрылся за зданием, преследуемый разъяренной толпой. Позже его удалось задержать. По данным ЦОДД, таксист совершил наезд неумышленно. Оказалось, что перед аварией таксист не спал около 20 часов, непрерывно работая. Перед этим он поспал всего несколько часов.

Тогда в столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». При этом сообщалось, что в ДТП никто из пострадавших серьезных травм не получил, а у одной женщины диагностированы лишь ранения средней тяжести, за которые предусмотрена только административная ответственность.