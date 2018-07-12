«Все дороги ведут в Москву»: губернатор рассказал о снижении смертности на дорогах региона

Количество ДТП на полосах встречного движения снизилось в России почти на 20%. Такие данные прозвучали на итоговой конференции Всероссийской социальной кампании «Повод для обгона?!» в Красногорске. Мероприятие открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Мы хорошо знаем, что Московская область, столичный регион — с очень интенсивным движением, с очень интенсивной жизнью, огромным количеством магистралей и местного, регионального, и федерального значения. У нас все дороги ведут в Москву. Те, кто отвечают за безопасность дорожного движения, испытывают колоссальную нагрузку», — отметил глава Подмосковья.

По его словам, все регионы работают по вопросу предотвращения гибели людей на дорогах. Воробьев отметил, что 5 лет назад в Подмосковье ежегодно на дорогах гибло более 1700 человек. «Благодаря нашей совместной работе, самым современным технологиям, мероприятиям, которые мы проводим, мы можем констатировать, что в 2017 году количество погибших уменьшилось на 40%», — заявил губернатор региона.

Он заявил, что стоит задача в дальнейшем снижать смертность. «Я интересовался у руководителя управления, он говорит о том, что за 6 месяцев снижение смертности на дорогах составило чуть более 12%», — сказал Воробьев. Губернатор заявил, что необходимо не только своевременно проводить самые разные мероприятия, но и опираться в работе на общественные организации.

Источник фото: телеканал «360»

С момента начала кампании, видна положительная динамика в статистике аварийности. Уже в январе 2018 года количество автоаварий на полосах встречного движения снизилось на 29% по сравнению с декабрем 2017 года. И эта тенденция продолжается. За период с января по апрель этого года ДТП на полосе встречного движения стало меньше на 19,8%, чем за аналогичный период прошлого года.

Как свидетельствуют цифры всероссийского исследования, каждый четвертый россиянин считает, что информационная кампания «Повод для обгона?!» повлияла на частоту и правильность совершения объездных маневров на российских дорогах. Московская область участвует в кампании с первого дня ее реализации.