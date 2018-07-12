Сочинцы устроили драку на дороге. Видео

Драка между двумя водителями произошла днем 11 июля на улице Транспортной в Краснодаре. Иномарка Toyota Platz подрезала «Газель». Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Водители вышли из машин и начали потасовку. Немного спустя их стали разнимать прохожие. На кадрах видно злостную борьбу между автолюбителями.

Стало известно, что к правоохранителям никто не обращался.

31-летний дебошир из Сочи напал трех человек на дне рождении знакомого. Он избил товарища, женщину-фельдшера и распылил в лицо водителю скорой помощи.