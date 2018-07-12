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Сочинцы устроили драку на дороге. Видео
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Сочинцы устроили драку на дороге. Видео 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Драка между двумя водителями произошла днем 11 июля на улице Транспортной в Краснодаре. Иномарка Toyota Platz подрезала «Газель». Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Водители вышли из машин и начали потасовку. Немного спустя их стали разнимать прохожие. На кадрах видно злостную борьбу между автолюбителями.
Стало известно, что к правоохранителям никто не обращался.
31-летний дебошир из Сочи напал трех человек на дне рождении знакомого. Он избил товарища, женщину-фельдшера и распылил в лицо водителю скорой помощи.
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