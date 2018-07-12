МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Ольга Ждан, Денис Ильюшенков. Автомобили марок Kia и Lada являются наиболее популярными для сдачи в лизинг, свидетельствует опрос лизинговых компаний, проведенный агентство «Прайм».
Эксперты отмечают, что популярность лизинга легковых автомобилей в настоящее время в основном определяется растущим рынком такси и каршеринга.
ЛИДЕРЫ РЫНКА ЛИЗИНГА
Согласно опросу лизинговых компаний, наибольшим спросом пользуются автомобили марок Lada и Kia.
При этом в "Газпромбанк Лизинге" отмечают, по их данным, популярность Lada носит исключительно региональный характер, в Москве и Московской области данного производителя в списке лидеров нет.
"По моделям среди легковых автомобилей популярны следующие: Lada Largus, Toyota Camry, Ford Focus, Kia Rio, Kia Optima", — сказали в "Европлане".
В "Сбербанк Лизинге" сообщили, что наибольшим спросом в лизинговой компании пользуются автомобили марки Kia, продажи автомобилей этой марки занимают 13,5% от общего объема продаж в лизинг.
"В первом полугодии больше половины переданных в лизинг транспортных средств пришлось на легковые автомобили. Наибольшей популярностью среди клиентов "ВТБ Лизинг" пользовались автомобили Lada, ГАЗ, Kia, УАЗ, Ford, Renault, Volkswagen, Nissan и Toyotа", — сообщили в пресс-службе группы ВТБ.
В первом полугодии 2018 года «ВТБ Лизинг» передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 12,5 тысяч автомобилей, сообщила компания. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ. Таким образом, за первое полугодие 2018 года портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств.
"За 5 месяцев 2018 года лидирующее место в лизинговых продажах легкового транспорта занимает марка Volkswagen с моделью Volkswagen Polo, которая составляет 9,3% от всех продаж легкового и легкого коммерческого транспорта в лизинг в РФ, в Московском регионе эта марка и модель также находятся на первом месте, но уже с большей долей в 17,1% от продаж в лизинг", — сообщил генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов.
Он отметил, что в 2017 году в целом по стране лидирующую позицию занимала модель Lada Largus, доля автомобилей марки Lada составляла 13,2%, у идущей следом Kia Rio доля была 3,2%. При этом в Московском регионе наиболее востребованы были такие модели как Kia Rio (5,6%) и Hyundai Solaris (5,2%).