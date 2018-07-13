Масштабное обновление автобусных парков Подмосковья подходит к завершению

Свыше полутора тысяч автобусов нового поколения пополнили парк регионального перевозчика «Мострансавто». В Долгопрудном их качество проверял начальник Управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас в Подмосковье обновлено порядка 75% автопарка. В Долгопрудном этот процент еще выше — 80%. До конца года будут все 100. Во всех автобусах установлены кондиционер, бегущая строка, аппарат приема карты «Стрелка», безналичный расчет, оборудование глонасс, с помощью которого можно следить за соблюдением маршрута и расписания. Жители отмечают колоссальную разницу между новым и старым транспортом.