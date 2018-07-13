Ещё
Масштабное обновление автобусных парков Подмосковья подходит к завершению
Далее:
Читайте также:
Ещё

Масштабное обновление автобусных парков Подмосковья подходит к завершению 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Свыше полутора тысяч автобусов нового поколения пополнили парк регионального перевозчика «Мострансавто». В Долгопрудном их качество проверял начальник Управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас в Подмосковье обновлено порядка 75% автопарка. В Долгопрудном этот процент еще выше — 80%. До конца года будут все 100. Во всех автобусах установлены кондиционер, бегущая строка, аппарат приема карты «Стрелка», безналичный расчет, оборудование глонасс, с помощью которого можно следить за соблюдением маршрута и расписания. Жители отмечают колоссальную разницу между новым и старым транспортом.
«В мае месяце были приняты поправки в закон Московской области о транспортном обслуживании населения, где установлен был предельный возраст для автобусов малого класса — не больше 5 лет. Среднего и большого класса — не больше 7 лет», — Евгений Аптекин, начальник Управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
360tv.ru: последние новости
Трамвай на полном ходу сбил невнимательную москвичку Трамваи встали из-за аварии с легковушкой в Краснодаре Шесть человек пострадали в результате ДТП на Алтае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства18
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
«Байкера не давала прооперировать его мать»21
Почему не стоит заправлять полный бак8
UAZ остановил разработку нового «Патриота»
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение