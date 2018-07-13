Масштабное обновление автобусных парков Подмосковья подходит к завершению 

Свыше полутора тысяч автобусов нового поколения пополнили парк регионального перевозчика «Мострансавто». В Долгопрудном их качество проверял начальник Управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас в Подмосковье обновлено порядка 75% автопарка. В Долгопрудном этот процент еще выше — 80%. До конца года будут все 100. Во всех автобусах установлены кондиционер, бегущая строка, аппарат приема карты «Стрелка», безналичный расчет, оборудование глонасс, с помощью которого можно следить за соблюдением маршрута и расписания. Жители отмечают колоссальную разницу между новым и старым транспортом.
«В мае месяце были приняты поправки в закон Московской области о транспортном обслуживании населения, где установлен был предельный возраст для автобусов малого класса — не больше 5 лет. Среднего и большого класса — не больше 7 лет», — Евгений Аптекин, начальник Управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.