Ещё
Простой способ снизить в 6 раз вероятность попадания в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Простой способ снизить в 6 раз вероятность попадания в ДТП 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
Новое исследование американских ученых позволило выявить самый простой способ снизить вероятность ДТП в целых 6 раз. Правда, сами водители упорно отказываются в это верить: они считают, что ученые серьезно ошиблись.
Согласно опубликованной в Risk Analysis: An International Journal статье, использование мобильных телефонов было ключевым фактором в четверти всех аварий по всему миру. Представьте только себе: разговор по телефону увеличивает риск столкновения в 2,3 раза, а текстовые сообщения повышают вероятность аварии в целых 6,1 раза.
Несмотря на всю эту статистику, водители просто отказываются верить в угрозу, стоящую за использованием мобильных телефонов. Мол, а что тут такого, я быстренько наберу сейчас сообщение и все!
Притом, водительский стаж вообще не оказывает существенного влияния в этом случае. Чем больше человек полагается на отработанные со временем навыки, тем больше он склонен отвлечься за рулем, тем выше вероятность аварии. Как снизить аварийность на дорогах в 6 раз? Да просто убрать телефон подальше, ничего сложного!
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение