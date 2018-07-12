Простой способ снизить в 6 раз вероятность попадания в ДТП

Новое исследование американских ученых позволило выявить самый простой способ снизить вероятность ДТП в целых 6 раз. Правда, сами водители упорно отказываются в это верить: они считают, что ученые серьезно ошиблись.

Согласно опубликованной в Risk Analysis: An International Journal статье, использование мобильных телефонов было ключевым фактором в четверти всех аварий по всему миру. Представьте только себе: разговор по телефону увеличивает риск столкновения в 2,3 раза, а текстовые сообщения повышают вероятность аварии в целых 6,1 раза.

Несмотря на всю эту статистику, водители просто отказываются верить в угрозу, стоящую за использованием мобильных телефонов. Мол, а что тут такого, я быстренько наберу сейчас сообщение и все!

Притом, водительский стаж вообще не оказывает существенного влияния в этом случае. Чем больше человек полагается на отработанные со временем навыки, тем больше он склонен отвлечься за рулем, тем выше вероятность аварии. Как снизить аварийность на дорогах в 6 раз? Да просто убрать телефон подальше, ничего сложного!