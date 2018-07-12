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Пьяный подросток гонял от полицейских на «Жигулях» по «Нарве»
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Пьяный подросток гонял от полицейских на «Жигулях» по «Нарве» 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Сотрудникам ГИБДД Ленинградской области пришлось погоняться за «семёркой» на трассе «Нарва».
Ночью 11 июля наряд дорожной полиции заметил на 81 километре дороги «Гатчина — Ополье» автомобиль «Жигули» седьмой модели. Скорость автомобиля была выше норм. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, но водитель машины еще больше ускорился. Стражам правопорядка пришлось начать преследование.
Погоня закончилась на 139 километре трассы «Нарва». За рулём оказался 15-летний житель посёлка Сиверский, который ранее привлекался у головной ответственности. Водитель оказался подшофе — тест на алкоголь показал 0,3 промилле.
В машине также находилась 17-летняя девушка из деревни Большая Вруда Волосовского района. Ее передали опекуну.
Автомобиль, вероятно, был угнан, так как замок зажигания в нём был раскурочен. Хозяина машины устанавливают.
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