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Таксист избил битой тюменца и его собаку
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Таксист избил битой тюменца и его собаку 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
В Тюмени таксист избил битой прохожего, гулявшего с собакой. Инцидент произошел вчера, 11 июля, на улице Ямской. Сначала водитель легковушки напал на молодого человека, а потом нанес несколько ударов собаке, пытавшейся защитить хозяина.
«Первый раз он ударил битой и разбил голову, потом еще раз ударил. Затем собаку два раза ударил, а потом уехал. Я вообще не знаю, кто он такой и почему на меня напал», — приводит «72.ru» слова пострадавшего тюменца. Очевидцами произошедшего стали жители близлежащих домов.
«Я живу рядом. Когда увидела всё происходящее с балкона, выбежала. Видела, как таксист вылетел из своей «Волги» и стал избивать человека. Я взяла у избитого парня номер. После позвонила, когда он возвращался домой из больницы», — поясняет тюменка, ставшая свидетелем нападения. В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что вызов поступил к медикам около семи часов вечера. Молодой человек был госпитализирован в приемное отделение ОКБ № 2.
«По данным медиков, ему провели все необходимые манипуляции по поводу рвано-ушибленной раны головы, но от дальнейшего обследования пациент отказался, самовольно покинув больницу. Пострадавший, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения», — отмечают в ведомстве.
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