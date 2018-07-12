Глава ГИБДД назвал число ДТП из-за выезда на «встречку»

По оценке главного гаишника России Михаила Черникова , каждая десятая авария в стране происходит по причине выезда водителя на встречную полосу.

В ходе конференции, посвященной кампании «Повод для обгона», Черников заявил журналистам, что в подобных ДТП погибает каждый четвертый участник.

Он также напомнил, что Госавтоинспекции еще предстоит решить проблему смертности на дорогах. «Это вопросы снижения смертности и вопросы, непосредственно касающиеся снижения количества погибших в 3,5 раза к 2024 году, при условии, что сегодня на дорогах нашей страны гибнут более 19 тыс. людей, 700 из которых — это дети», — сообщил глава ГИБДД.

Напомним, в 2017 году в России произошло 169 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, этот показатель оказался на 2,5% меньше, чем годом ранее.