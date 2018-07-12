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Глава ГИБДД назвал число ДТП из-за выезда на «встречку»
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Глава ГИБДД назвал число ДТП из-за выезда на «встречку» 

Авторамблер 5 часов назад
Фото: Авторамблер
По оценке главного гаишника России Михаила Черникова, каждая десятая авария в стране происходит по причине выезда водителя на встречную полосу.
В ходе конференции, посвященной кампании «Повод для обгона», Черников заявил журналистам, что в подобных ДТП погибает каждый четвертый участник.
Он также напомнил, что Госавтоинспекции еще предстоит решить проблему смертности на дорогах. «Это вопросы снижения смертности и вопросы, непосредственно касающиеся снижения количества погибших в 3,5 раза к 2024 году, при условии, что сегодня на дорогах нашей страны гибнут более 19 тыс. людей, 700 из которых — это дети», — сообщил глава ГИБДД.
Напомним, в 2017 году в России произошло 169 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, этот показатель оказался на 2,5% меньше, чем годом ранее.
Как сообщал «Авторамблер», сами автомобилисты называют самым опасным нарушением не выезд на встречную полосу, а вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, который проводил ВЦИОМ совместно с Российским союзом автостраховщиков и ГИБДД. За 2017 год было зарегистрировано 16 265 подобных случаев, что на 3,4% меньше, чем в 2016 году. В авариях с пьяными водителями погибли 4,6 тыс. человек (-4,2%), еще 22 049 человек получили травмы (-3,8%).
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