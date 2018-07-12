После дождичка в четверг: в Кургане затопило улицы Красина и Карла Маркса, правда, ненадолго 

Водители замедляли движение, чтобы прохать через лужу глубиной до 30 см В Кургане на улице Красина движение затруднила огромная лужа в районе. Она стала уже традиционной, так как напротив Бошняковского сквера уровень дороги ниже, чем соседние дворы, а ливнёвка не справляется с объемом осадков. Пешеходы предпочли обходить лужи дворами, а трое молодых людей наоборот «загорали», лежа на бордюре среди воды. Им сигналили проезжающие мимо водители.
Проблемным оказался проезд по Карла Маркса, где тоже скапливается вода после осадков, но через полчаса лужа ушла. В дни, когда часть улиц в центре Кургана перекрыта, водителям приходится искать новые пути объезда и учитывать ливни: закрыты для ремонта сетей участок Коли Мяготина от Красина до Кирова, Кирова от Пушкина до Гоголя и ожидает своей очереди перекрёсток Ленина — Гоголя. Там ремонт растянется на 10 дней.
Улица Карла Маркса «пострадала» меньше — вода быстро ушла