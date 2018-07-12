После дождичка в четверг: в Кургане затопило улицы Красина и Карла Маркса, правда, ненадолго

Водители замедляли движение, чтобы прохать через лужу глубиной до 30 см В Кургане на улице Красина движение затруднила огромная лужа в районе. Она стала уже традиционной, так как напротив Бошняковского сквера уровень дороги ниже, чем соседние дворы, а ливнёвка не справляется с объемом осадков. Пешеходы предпочли обходить лужи дворами, а трое молодых людей наоборот «загорали», лежа на бордюре среди воды. Им сигналили проезжающие мимо водители.

Проблемным оказался проезд по Карла Маркса , где тоже скапливается вода после осадков, но через полчаса лужа ушла. В дни, когда часть улиц в центре Кургана перекрыта, водителям приходится искать новые пути объезда и учитывать ливни: закрыты для ремонта сетей участок Коли Мяготина от Красина до Кирова, Кирова от Пушкина до Гоголя и ожидает своей очереди перекрёсток Ленина — Гоголя. Там ремонт растянется на 10 дней.

Улица Карла Маркса «пострадала» меньше — вода быстро ушла