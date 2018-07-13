Во всех автобусах Московской области установят система распознавания лиц

Сейчас такая есть в полтысячи автобусах. Это чуть меньше одной трети от общего числа. Полиция будет использовать эту систему при поиске пропавших без вести и розыске подозреваемых в преступлениях. Все данные с камер будут поступать в диспетчерские центры. Видеонаблюдения в автобусе состоит из пяти камер — одна направлена на водителя, две на салон, оставшиеся две снимают происходящее за лобовым и задним стёклами. Устройства в высоком качестве фиксируют даже мелкие детали, и это неоценимый ресурс при раскрытии краж и установлении причин ДТП.