«Ни подписки о невыезде, ни лишения прав»: в Брянске пьяный таможенник сбил пенсионерку

Пьяный мужчина сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Брянске, утверждают ее родственники. 6 ноября 2017 года он ехал на работу в таможенную службу . Родные считают, что следователи тормозят дело. Подозреваемый находится на свободе с правами, и не пытается связаться с семьей потерпевшей. Адвокат родственников прокомментировал ситуацию «360»

«Дело не стали возбуждать сразу — только после визита родственников из Москвы в брянскую полицию. Они долго ходили по кабинетам, МВД направили материалы в Следственный комитет , который и завел дело — спустя шесть дней после аварии», — возмутился юрист.

По его словам, экспертизы в Брянске не выявили нарушений со стороны таможенника, не смотря на превышение скорости и нетрезвое состояние на момент столкновения. «Как адвоката меня удивляет, что следователь отказывает нам в отстранении подозреваемого от вождения. После аварии мы обнаружили на сайте ГИБДД, что мужчина дважды привлекался за нарушение ПДД», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что, помимо возбуждения дела, правоохранители не применили против таможенника никаких санкций: не назначили подписку о невыезде, ни лишили водительских прав. Следователь отказался отстранять его от работы, но в таможне удовлетворили требования семьи после их личного обращения в ведомство.

Как рассказала родственница погибшей Ирина Николаевна, подозреваемый не пытался откупиться на месте, но звонил дочери после похорон ее сбитой матери и намекал на взятку. «Она не стала разговаривать на эту тему. Следователь потом сказал, что прослушивал разговор. Он (подозреваемый — прим. ред.) ни разу не попросил прощения, единственный раз мы видели его на первом следственном эксперименте», — сетует Ирина.

Она призналась, что семье в тот момент нужна была реальная помощь, а не откуп. ДТП случилось в праздник, после Дня народного единства, по этому труп пролежал в морге трое суток.