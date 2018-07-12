Ещё
«Ни подписки о невыезде, ни лишения прав»: в Брянске пьяный таможенник сбил пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ни подписки о невыезде, ни лишения прав»: в Брянске пьяный таможенник сбил пенсионерку 

360tv.ru 4 часа назад
Пьяный мужчина сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Брянске, утверждают ее родственники. 6 ноября 2017 года он ехал на работу в таможенную службу. Родные считают, что следователи тормозят дело. Подозреваемый находится на свободе с правами, и не пытается связаться с семьей потерпевшей. Адвокат родственников прокомментировал ситуацию «360»
«Дело не стали возбуждать сразу — только после визита родственников из Москвы в брянскую полицию. Они долго ходили по кабинетам, МВД направили материалы в Следственный комитет, который и завел дело — спустя шесть дней после аварии», — возмутился юрист.
По его словам, экспертизы в Брянске не выявили нарушений со стороны таможенника, не смотря на превышение скорости и нетрезвое состояние на момент столкновения. «Как адвоката меня удивляет, что следователь отказывает нам в отстранении подозреваемого от вождения. После аварии мы обнаружили на сайте ГИБДД, что мужчина дважды привлекался за нарушение ПДД», — подчеркнул адвокат.
Он добавил, что, помимо возбуждения дела, правоохранители не применили против таможенника никаких санкций: не назначили подписку о невыезде, ни лишили водительских прав. Следователь отказался отстранять его от работы, но в таможне удовлетворили требования семьи после их личного обращения в ведомство.
Как рассказала родственница погибшей Ирина Николаевна, подозреваемый не пытался откупиться на месте, но звонил дочери после похорон ее сбитой матери и намекал на взятку. «Она не стала разговаривать на эту тему. Следователь потом сказал, что прослушивал разговор. Он (подозреваемый — прим. ред.) ни разу не попросил прощения, единственный раз мы видели его на первом следственном эксперименте», — сетует Ирина.
Она призналась, что семье в тот момент нужна была реальная помощь, а не откуп. ДТП случилось в праздник, после Дня народного единства, по этому труп пролежал в морге трое суток.
Муж москвички Натальи Львовой, погибшей в ДТП по вине экс‐менеджера «Синергии» Михаила Исаханова, записал видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Он выложил ролик на своей страница «ВКонтакте».
360tv.ru: последние новости
Шесть человек пострадали в результате ДТП на Алтае Строительство очередного участка Северо‐Восточной хорды завершают в Москве Движение поездов задержали из‐за улетевшей на рельсы фуры в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение