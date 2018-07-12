Камеры в подмосковных автобусах начнут использовать для поимки преступников

ГУП «Мострансавто», которое занимается перевозками пассажиров в Москве и области, а также в других регионах, планирует с сентября 2018 года подключить камеры в автобусах к системе «Безопасный город», которая позволяет распознавать лица пассажиров, сообщила компания.

Автоматическое распознавание лиц будет использоваться в работе правоохранительными органами при поиске пропавших без вести и розыске подозреваемых в преступлениях. Все данные с камер будут поступать в диспетчерские центры на базе единой дежурной диспетчерской службы Московской области, а также в полицию.

Система начнет работу на 550 автобусах «Мострансавто». Позднее к системе распознавания лиц будут подключены все 1,758 тыс. новых автобусов.

«Камеры в высоком качестве фиксируют даже мелкие детали, и это неоценимый ресурс при раскрытии краж, установлении причин ДТП, а также при контроле финансовой дисциплины водителей и кондукторов», — уточняется в сообщении.

Всего парк автобусов «Мострансавто» составляет более 5,7 тыс. штук. Компания обслуживает более 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения и ежедневно перевозит более 1,5 млн человек.