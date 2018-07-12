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Около 142 км инженерных сетей проложили на участке Северо‑Восточной хорды в Москве
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Около 142 км инженерных сетей проложили на участке Северо‑Восточной хорды в Москве 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
На участке Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД в Москве строители проложили порядка 142 километров инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«142 километра инженерных коммуникаций построено на участке Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД», — сказал первый заместитель руководителя департамента столичного строительства Петр Аксенов.
Кроме этого установили более 1,5 километра шумозащитных экранов вдоль Кусковской улицы.
Трасса проходит от существующей развязки на 8 километре МКАД «Вешняки — Люберцы» вдоль северной стороны Рязанского направления железной дороги до участка СВХ от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе.
Также на данном участке построят более 12 километров дорог, шесть эстакад, более 4,5 километров съездов и подъездных дорог, возведут один новый и реконструируют два существующих подземных пешеходных перехода в районе железнодорожных платформ «Плющево» и «Вешняки».
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