Мэр Владимир Слепцов проверил дорожные работы на проспекте Авиаторов

Владимир Слепцов встретился с подрядчиком и убедился, что дорожные работы не мешают движению автомобилей.

Но в действительности дела обстоят не совсем так. Ярославцы попали в огромную пробку на проспекте Авиаторов 6 июля. Путь до центра города отнял у водителей больше часа.

Сейчас рабочие готовятся к установке новых бордюров. Для этого перекрывается только часть дороги, поэтому машины могут свободно передвигаться. Замена асфальта назначена на 1 августа. Из девяти дорог с семью уже работают.

Срок сдачи проспекта Авиаторов — 10 октября этого года.