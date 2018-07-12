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Мэр Владимир Слепцов проверил дорожные работы на проспекте Авиаторов
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Мэр Владимир Слепцов проверил дорожные работы на проспекте Авиаторов 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Владимир Слепцов встретился с подрядчиком и убедился, что дорожные работы не мешают движению автомобилей.
Но в действительности дела обстоят не совсем так. Ярославцы попали в огромную пробку на проспекте Авиаторов 6 июля. Путь до центра города отнял у водителей больше часа.
Сейчас рабочие готовятся к установке новых бордюров. Для этого перекрывается только часть дороги, поэтому машины могут свободно передвигаться. Замена асфальта назначена на 1 августа. Из девяти дорог с семью уже работают.
Срок сдачи проспекта Авиаторов — 10 октября этого года.
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