Военный из Железногорска извинился за избиение женщины

Командование части встретилось с женщиной, ударенной капитаном в/ч 3377. Сам военнослужащий извинился перед пострадавшей. Разговор между ними состоялся по телефону. Об этом сообщил источник в Росгвардии.

Известно, что пожилую женщину выписали сегодня, с ней все в порядке. Жена капитана продолжает оставаться в больнице, у нее садится зрение Напомним, что случай произошел на парковке в городе Железногорске.

Капитан с семьей приехали к себе во двор и сделали замечание пострадавшим, что их машина стоит криво и мешает проехать. Молодой человек на замечание ответил нецензурной лексикой. Следом пострадавшая кинула крышкой термоса в жену военного. В результате чего у второй была рассечена бровь. Завязалась драка, в ходе которой пожилую женщину в машине ударили дверью по голове. Происходящее сопровождалось обильной ненормативной бранью. Все это время за случившимся наблюдал ребенок.

Потерпевший рассказал, что обидчик продолжает воинскую службу, несмотря на то, что официально его отстранили.

Ранее в Росгвардии пояснили, что по факту бытового конфликта проводится служебная проверка. По результатам работ офицер как минимум будет дисциплинарно наказан.