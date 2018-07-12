Ещё
Военный из Железногорска извинился за избиение женщины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военный из Железногорска извинился за избиение женщины 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Командование части встретилось с женщиной, ударенной капитаном в/ч 3377. Сам военнослужащий извинился перед пострадавшей. Разговор между ними состоялся по телефону. Об этом сообщил источник в Росгвардии.
Известно, что пожилую женщину выписали сегодня, с ней все в порядке. Жена капитана продолжает оставаться в больнице, у нее садится зрение Напомним, что случай произошел на парковке в городе Железногорске.
Капитан с семьей приехали к себе во двор и сделали замечание пострадавшим, что их машина стоит криво и мешает проехать. Молодой человек на замечание ответил нецензурной лексикой. Следом пострадавшая кинула крышкой термоса в жену военного. В результате чего у второй была рассечена бровь. Завязалась драка, в ходе которой пожилую женщину в машине ударили дверью по голове. Происходящее сопровождалось обильной ненормативной бранью. Все это время за случившимся наблюдал ребенок.
Потерпевший рассказал, что обидчик продолжает воинскую службу, несмотря на то, что официально его отстранили.
Ранее в Росгвардии пояснили, что по факту бытового конфликта проводится служебная проверка. По результатам работ офицер как минимум будет дисциплинарно наказан.
360tv.ru: последние новости
Шесть человек пострадали в результате ДТП на Алтае Строительство очередного участка Северо‐Восточной хорды завершают в Москве Движение поездов задержали из‐за улетевшей на рельсы фуры в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение