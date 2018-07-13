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Видео: Старый «сарай» Audi RS6 раскочегарили до 380 км/ч
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Видео: Старый «сарай» Audi RS6 раскочегарили до 380 км/ч 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Любопытный ролик появился в Сети. В Инстаграме опубликован заезд Audi RS6, развивающей фантастическую скорость в 380 км/ч.
Стоковый спортивный автомобиль Audi RS6 C6 располагает относительно скромным битурбированным 5,0-литровым движком V10 TFSI мощностью 580 л. с. и может разгоняться до 250 км/ч (максималка ограничена электроникой). Однако этот мотор располагает поистине фантастическим потенциалом для «разгона».
Бразильские тюнеры из Dynamic Chip разработали несколько степеней «раскачки» этого движка. В данном случае речь идёт о третьей ступени форсировки — до 950 л. с. и максималки в 380 км/ч. Но и это не предел: четвёртая ступень, по заверениям тюнеров, позволит RS6 добираться до максималки в 400 км/ч!
Заезд доработанного спортивного автомобиля проходит на обычном немецком автобане. За некоторыми исключениями такие дороги не имеют скоростных ограничений, поэтому ни о каких нарушениях в данном случае речи не идёт.
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