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Нижегородка разбила четыре автомобиля на парковке ЖК «Цветы» (ВИДЕО)
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Нижегородка разбила четыре автомобиля на парковке ЖК «Цветы» (ВИДЕО) 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде автоледи устроила массовое ДТП, выезжая со стоянки: она задела сразу несколько машин и скрылась. Момент аварии попал в объективы камер местных жителей, которые выложили видео в соцсети.
Инцидент произошел в микрорайоне «Цветы». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как иномарка, пытаясь выехать с парковки, резко дергается сначала в одну сторону, потом в другую, попутно задевая стоящие рядом автомобили.
Вероятно, девушку, находившуюся за рулем, спугнули крики жильцов, потому что сразу после них она в спешке покинула место ДТП. А владельцы пострадавших машин сразу же вызвали сотрудников ГИБДД.
Отметим, что чуть позже виновница аварии все же проявила сознательность и вернулась на место. Девушка признала свою вину и заявила, что просто перепутала педали. В результате такой нелепой ошибки пострадали четыре машины. А самой нижегородке грозит серьезный штраф и лишение прав.
Напомним, похожий случай произошел в Арзамасе: там молодой человек, выезжая с пустой парковки, умудрился врезаться в столб.
Ранее мы сообщали о том, что в Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Бонч-Бруевича в Приокском районе.
Видео: vk.com
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