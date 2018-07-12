Нижегородка разбила четыре автомобиля на парковке ЖК «Цветы» (ВИДЕО)

В Нижнем Новгороде автоледи устроила массовое ДТП, выезжая со стоянки: она задела сразу несколько машин и скрылась. Момент аварии попал в объективы камер местных жителей, которые выложили видео в соцсети.

Инцидент произошел в микрорайоне «Цветы». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как иномарка, пытаясь выехать с парковки, резко дергается сначала в одну сторону, потом в другую, попутно задевая стоящие рядом автомобили.

Вероятно, девушку, находившуюся за рулем, спугнули крики жильцов, потому что сразу после них она в спешке покинула место ДТП. А владельцы пострадавших машин сразу же вызвали сотрудников ГИБДД

Отметим, что чуть позже виновница аварии все же проявила сознательность и вернулась на место. Девушка признала свою вину и заявила, что просто перепутала педали. В результате такой нелепой ошибки пострадали четыре машины. А самой нижегородке грозит серьезный штраф и лишение прав.

Напомним, похожий случай произошел в Арзамасе: там молодой человек, выезжая с пустой парковки, умудрился врезаться в столб.

Ранее мы сообщали о том, что в Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Бонч-Бруевича в Приокском районе.

Видео: vk.com