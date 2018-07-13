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Дорожники восстановили перекрытую селевым потоком дорогу в Приэльбрусье
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Дорожники восстановили перекрытую селевым потоком дорогу в Приэльбрусье 

ТАСС 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Дорожные службы расчистили от наносов единственную дорогу, ведущую к курорту «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии (КБР), которая была закрыта из-за схода селя после обильных дождей утром в пятницу. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александр Божков.
"В 10:20 мск 13 июля федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» восстановили движение у Поляны Нарзанов, на 97 километре трассы А-158 в Кабардино-Балкарии, где сегодня в 5:00 селевой поток заблокировал движение на 200 метровом участке. Для расчистки оставшейся грязевой массы федеральные дорожники увеличили количество техники с 12 до 15 единиц, а персонала — до 20 человек. Все работы планируется завершить в течение сегодняшнего дня", — сказал Божков.
ЧП произошло около 5 часов утра. В результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау в районе Поляны Нарзанов.
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