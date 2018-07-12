В Перми осудили группу, которая убила и сожгла водителя грузовика

В Перми осудили трёх участников преступной группы, которые убили водителя грузовика и воровали имущество из машин.

Как рассказали в краевом СКР , перед судом предстали ранее судимые 43-летний житель Астраханской области, 34-летний житель Московской области и 31-летний пермяк.

«В марте-апреле прошлого года в ночное время они совершили шесть краж чужого имущества из припаркованных на улице автомобилей. Кроме того, в ночь на 29 апреля 2017 года житель Астраханской области убил 43-летнего водителя грузовика. Чтобы скрыть жестокое преступление, он и его 34-летний подельник сожгли автомобиль», — сообщили в СКР по Пермскому краю.