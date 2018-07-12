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В Перми осудили группу, которая убила и сожгла водителя грузовика
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В Перми осудили группу, которая убила и сожгла водителя грузовика 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми осудили трёх участников преступной группы, которые убили водителя грузовика и воровали имущество из машин.
Как рассказали в краевом СКР, перед судом предстали ранее судимые 43-летний житель Астраханской области, 34-летний житель Московской области и 31-летний пермяк.
«В марте-апреле прошлого года в ночное время они совершили шесть краж чужого имущества из припаркованных на улице автомобилей. Кроме того, в ночь на 29 апреля 2017 года житель Астраханской области убил 43-летнего водителя грузовика. Чтобы скрыть жестокое преступление, он и его 34-летний подельник сожгли автомобиль», — сообщили в СКР по Пермскому краю.
В итоге суд приговорил жителя Астраханской области к 15 годам колонии особого режима. Его 34-летний соучастник из Подмосковья также отправится в колонию особого режима на 8 лет. Кроме того, их также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Их подельника из Перми приговорили к четырём годам колонии-поселения.
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