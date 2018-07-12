Автоинспекторы устроили засаду на Мочищенском шоссе и поймали новосибирца на Mercedes

Сегодня, 12 июля, новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющим попались водители «Медседеса» и « Крайслера », за которыми числились долги в полмиллиона рублей.

Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

По её данным, всего проверяющие остановили больше 50 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.

В частности, проверяющие остановили и арестовали Chrysler, владелец которого накопил долгов больше чем на 500 тысяч рублей.

«Арестом Mercedes закончилась поездка ещё одного водителя. Его долг составил также более полмиллиона. Если автолюбители в ближайшее время не погасят долг, то их транспортные средства уйдут с молотка в счет погашения задолженности», — добавили в службе судебных приставов.