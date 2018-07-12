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Автоинспекторы устроили засаду на Мочищенском шоссе и поймали новосибирца на Mercedes
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Автоинспекторы устроили засаду на Мочищенском шоссе и поймали новосибирца на Mercedes 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 12 июля, новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющим попались водители «Медседеса» и «Крайслера», за которыми числились долги в полмиллиона рублей.
Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
По её данным, всего проверяющие остановили больше 50 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.
В частности, проверяющие остановили и арестовали Chrysler, владелец которого накопил долгов больше чем на 500 тысяч рублей.
«Арестом Mercedes закончилась поездка ещё одного водителя. Его долг составил также более полмиллиона. Если автолюбители в ближайшее время не погасят долг, то их транспортные средства уйдут с молотка в счет погашения задолженности», — добавили в службе судебных приставов.
В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.
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