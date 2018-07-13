Mercedes новосибирца забрали из-за долгов 

На пересечении Дачного и 1-го Мочищенского шоссе города Новосибирска состоялся совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД «Дебитор». Акция прошла 12 июля 2018 года. Автомат «Дорожный пристав» считывал государственные номера и вычислял из общего потока автотранспорта машины, принадлежащие должникам.
Из-за «внимательного» прибора некоторым автолюбителям пришлось продолжить свой путь уже на общественном транспорте. Потому что у них имелись задолженности. Например, гражданин П. накопил задолженность на общую сумму более 500 000 рублей. В ходе рейда наложен арест на его автомобиль марки Chrysler. А арестом Mercedes завершилась поездка еще одного водителя — он задолжал более полмиллиона. Если оба в ближайшее время не погасят долг, то их транспортные средства «уйдут с молотка» в счет погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.