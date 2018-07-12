Прокуратура проверит дело о нашумевшем ДТП

Генпрокуратура проследит за делом сбившего пешеходов экс-сотрудника «Синергии»

Генпрокуратуре взяли на контроль расследование смертельного ДТП с беременной женщиной после видеообращения ее мужа к Юрию Чайке . Мужчина рассказал об опасениях, что задавивший его супругу водитель BMW Михаил Исаханов может избежать наказания. Он утверждает, что следствие ведется халатно и что он потерял надежду на справедливое разбирательство.

Евгений Львов, муж беременной женщины, сбитой экс-сотрудником «Синергии» Михаилом Исахановым, записал и разместил в соцсетях видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Мужчина попросил взять на контроль расследование дела о нашумевшем ДТП. По его мнению, Исаханов может избежать наказания.

«Уважаемый Юрий Яковлевич, прошу вас помочь разобраться в ситуации, связанной с расследованием уголовного дела о ДТП, в котором погибла моя супруга, находящаяся на девятом месяце беременности, и причинением тяжкого вреда здоровью еще одной потерпевшей.

Следствие ведется халатно, поэтому я прошу вас взять уголовное дело на контроль, так как в сложившейся ситуации надеюсь только на вас и Генеральную прокуратуру. Я вам верю и прошу вас помочь добиться справедливости», — попросил Львов в своем обращении.

В свою очередь официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной менее чем через сутки после обращения сообщил «Газете.Ru» , что прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования дела о ДТП со смертельным исходом, в котором погибла беременная девушка.

По словам Куренного, прокуратура Москвы уже «подключилась к данной ситуации».

«Прокурор города Москвы Владимир Чуриков держит на контроле ход и результаты расследования данного уголовного дела, а также вопросы соблюдения прав участников уголовного судопроизводства», — заявил он «Газете.Ru».

Быстрой реакции Генпрокуратуры очень обрадовался вдовец.

«Друзья! У нас получилось! Я очень приятно удивлен быстрой реакцией Генеральной прокуратуры, спасибо огромное им за такое отношение к просьбам простых людей. Действительно, самая эффективная организация по защите прав граждан», — написал Львов на своей странице в соцсети.

Напомним, что трагедия произошла в Москве около дома 21 по улице Верхняя Масловка днем 18 июня. Наталья Львова ждала на тротуаре зеленого сигнала светофора на перекрестке вместе с другими пешеходами. В этот момент

BMW черного цвета вылетела на тротуар: сбив столб с дорожными знаками, седан снес двух женщин: 28-летнюю беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко. По рассказам очевидцев, автомобиль ехал с превышением скорости и до ДТП уже проскочил один светофор на «красный».

В результате столкновения машина въехала в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором. Высвободить жертв до приезда «скорой» водителю помогли очевидцы.

Сторонники Исаханова продолжают настаивать на существовании видеозаписи, подтверждающей, что водитель BMW проехал светофор на «зеленый», однако, по их мнению, по каким-то причинам данную запись следствие скрывает. Также, по их версии, седан вылетел на тротуар из-за столкновения с якобы подрезавшим его автомобилем — Toyota

Отмечается, что Исаханов «накопил» с декабря 2017 года 62 штрафа, которые решил оплатить сразу после страшной аварии, 20 июня.

В свою очередь мать погибшей подала исковое заявление следователю с требованием о взыскании морального вреда в размере 10 млн рублей с водителя BMW.

Также близкие Львовой создали петицию с требованием переквалифицировать уголовное дело о резонансном ДТП на более тяжкую статью: вместо преследования по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», экс-сотруднику университета «Синергия» Михаилу Исаханову они предъявили обвинение по ч.4 той же статьи — совершение аналогичного преступления в состоянии опьянения. Признанному виновным по этой статье человеку грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Дело в том, что, как уверяет муж погибшей Евгений Львов, а также его адвокаты, Исаханов после аварии прошел лишь проверку на алкоголь, которая подтвердила его трезвость. Но вот от медицинского освидетельствования на наркотическое опьянение водитель отказался, объяснив это тем, что находился в состоянии шока после аварии.

Также Львов обращает внимание, что законодательство Российской Федерации не содержит норм, направленных на уголовно-правовую охрану жизни ребенка внутриутробно, хотя во многих странах такая ответственность давно предусмотрена.

«Поэтому, с точки зрения медицины, в данном ДТП погибло два человека, потому что посягательство на жизнь плода и есть посягательство на жизнь человека», — считает мужчина.