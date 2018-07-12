Движение поездов задержали из‐за улетевшей на рельсы фуры в Сочи

Движение на двухпутном участке перегона Хоста — Мацеста в Сочи временно приостановлили. Виной тому стала фура, которая соскользнула с дороги и упала на железнодорожные пути. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

До полутора часов были задержаны следующие поезда: № 262 Адлер — Архангельск, № 545 Оренбург — Адлер, № 84 Адлер — Москва, а также пригородные поезда № 6526 Аэропорт — Сочи и № 6318 Имеретинский Курорт — Сочи. Восстановительный поезд подняли со станции Адлер. Принимаются все меры для устранения последствий.

Водитель фуры в Сочи не справился с управлением на мокрой дороге, и большегруз упал на рельсы с высоты. Мужчине повезло: он чудом оставлся жив.