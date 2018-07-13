Автомобили Ford, BMW и Peugeot научились «общаться» между собой

Компании Ford, Citroen, BMW и Groupe PSA (марки Peugeot Opel ) представили технологию C-V2Х (Cellular Vehicle-to-Everything), которая позволяет автомобилям разных автопроизводителей «общаться» между собой и объектами дорожной инфраструктуры. Данная платформа была разработана вместе с автомобильной ассоциацией 5G (5GAA), компаниями Qualcomm Technologies и Savari.

C-V2X — это беспроводная система обмена данными между транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры (светофорами и различными центрами организации дорожного движения). Благодаря ей повышается безопасность и эффективность дорожного движения. Кроме этого данная платформа поможет развитию беспилотных автомобилей.

Томас Лукашевич, руководитель направления автономного вождения Ford в Европе: «Технология C-V2X надежно и безопасно связывает транспортные средства друг с другом, кроме того, в будущем она сможет адаптироваться под соединение 5G. Все это делает ее неотъемлемой частью концепции развития будущих транспортных средств Ford, где все автомобили и инфраструктура будут общаться на одном языке. Первые результаты испытаний C-V2X в Европе и других странах были впечатляющими, и подтвердили тот факт, что беспроводные системы C-V2X обладают превосходными коммуникационными возможностями».

Прямой обмен данными между автомобилями и объектами дорожной инфраструктуры посредством сетей 5G, увеличивают эффективность электронных помощников, например, систем предупреждения о светофорах, системы предотвращения столкновения автомобилей на перекрестке, а также обнаружению пешеходов на дороге.

Технология C-V2X поддерживается всемирными автомобильными экосистемами, включая быстрорастущую ассоциацию 5GAA. В состав 5GAA входят более 85 участников по всему миру: ведущие автопроизводители и поставщики, разработчики программного обеспечения, операторы мобильной связи, производители полупроводников, поставщики тестового оборудования, поставщики телекоммуникационных услуг, сигнального оборудования для регулировки дорожного движения и дорожно-эксплуатационные организации.

Внедрять технологию C-V2X будут с помощью сотовых модемов. Автомобили смогут передавать телеметрические данные, поддерживать дистанционную связь с европейской системой автоматического оповещения о ДТП (eCall), подключаться к единой информационно-развлекательной системе, а также получать необходимую информацию о дорожной ситуации и свободных парковочных местах. В настоящее время технологию С-V2X испытывают в Германии, Франции, Корее, Китае, Японии и США.