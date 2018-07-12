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Почти 300 автомобилей Toyota Alphard и Toyota Highlander отзывают в России
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Почти 300 автомобилей Toyota Alphard и Toyota Highlander отзывают в России 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Почти 300 автомобилей Toyota Alphard и Toyota Highlander отзывают в России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 275 автомобилей марки Toyota Alphard и Toyota Highlander. Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с октября 2017 г. по февраль 2018 г., с VIN-кодами согласно приложению на сайте Росстандарта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной отзыва 271 автомобиля Toyota Alphard является существующая вероятность падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы «Старт/Стоп». На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления электрическим стояночным тормозом.
«Причиной отзыва четырех автомобилей Toyota Highlander является существующая вероятность, что один из компонентов вакуумного насоса мог быть некорректно изготовлен. Это может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. На транспортных средствах будет выполнена замена вакуумного насоса на новый», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Toyota Alphard и Toyota Highlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
«Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — напомнили в пресс-службе.
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