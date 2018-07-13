Toyota отзывает в РФ 275 автомобилей для ремонта

Российский дилер Toyota — «Тойота Мотор» — отзывает в России 275 автомобилей моделей Alphard и Highlander, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет об автомобилях, произведенных с октября 2017-го по февраль 2018 года, сообщает ТАСС

В частности, отзыву подлежит 271 автомобиль модели Alphard. Причиной отзывной кампании является проблема в работе системы старт/стоп. На этих транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления стояночным тормозом.

Причиной отзыва четырех внедорожников Highlander стал риск сбоя в работе вакуумного насоса. Неполадка может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. На этих автомобилях вакуумный насос будет заменен на новый.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.