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Toyota отзывает в РФ 275 автомобилей для ремонта
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Toyota отзывает в РФ 275 автомобилей для ремонта 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Drive.ru
Российский дилер Toyota — «Тойота Мотор» — отзывает в России 275 автомобилей моделей Alphard и Highlander, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет об автомобилях, произведенных с октября 2017-го по февраль 2018 года, сообщает ТАСС.
В частности, отзыву подлежит 271 автомобиль модели Alphard. Причиной отзывной кампании является проблема в работе системы старт/стоп. На этих транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления стояночным тормозом.
Причиной отзыва четырех внедорожников Highlander стал риск сбоя в работе вакуумного насоса. Неполадка может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. На этих автомобилях вакуумный насос будет заменен на новый.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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