Полиция пыталась удалить видео задержания щофера, сбившего сотрудников ДПС

В ночь со среды на четверг в районе Китай-городской площади в Москве наблюдал картину из остросюжетного боевика. Причем, все было по-настоящему. Да и не только наблюдал, но и успел зафиксировать развязку происшествия на видео, как оказалось, с риском для здоровья.

А началось с того, шел около двух ночи по Солянке и еще из-за угла услышал дикий человеческий рев. Оказалось эти звуки издавал человек, которого пытались облачить в наручники.

Как выяснилось, незадолго до этого сотрудники ДПС пытались остановить черный седан марки Audi . Но водитель авто, вместо того, чтобы исполнить распоряжение полицейских, поддал газу. В итоге злоумышленник одного полицейского отбросил на стоявшее рядом такси, а второго — прокатил несколько метров на капоте.

Задержать водителя «Ауди» помогли таксисты. Причем, задержанный оказывал активное сопротивление. В итоге получил он от многих, и надо сказать, вполне по заслугам. Пьяный он был, или еще под чем-то — неизвестно, но то, что был невменяемым — несомненно.

В конечном счете задержанный отправился в застенки, его машина — на штрафстоянку, сбитые полицейские — в больницу.

Ну, а автор этих строк сам едва унес ноги. Когда ажиотаж спал, на мою операторскую работу обратили внимание коллеги сбитых сотрудников, и начали настойчиво требовать удалить отснятое. Хорошо в этот момент задержанный снова начал бузить, полицейские снова отвлеклись, мешать я им больше не стал и быстро удалился.