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Как правильно водить автомобиль ночью
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Как правильно водить автомобиль ночью 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Множество факторов негативно влияют на способность водителя управлять автомобилем ночью. Периферийное зрение ухудшается, глаза устают больше обычного, а концентрация внимания падает. Этот небольшой тренинг призван просто напомнить даже опытным водителям, как следует вести себя на ночной дороге, чтобы не попасть в беду.
Приборная панель
Держите подсветку приборной панели максимально тусклой. Даже легкий свет внутри может отвлечь вас от дороги и не даст глазам привыкнуть к темноте за бортом. Кроме того, постарайтесь уберечь свои глаза от фар встречных машин: понятно, что большинство адекватных людей свои огни притушит, но есть маленький процент тех, кто не ставит безопасность другого человека ни в грош.
Обгон с выездом на встречку
Ночью встречные машины хорошо заметны, но приуменьшать опасность обгона будет ошибкой. Обгоняя попутный автомобиль, уберите дальний свет метров за 200 от него, проверьте зеркало заднего вида, включите левый поворот и прибавляйте скорость. Только сравнявшись с кабиной обгоняемой машины переходите на дальний свет и сворачивайте на свою сторону трассы.
Сканирование дороги
Контролируйте положение и состояние глаз. Обратите внимание, чтобы они не были нацелены в одну точку постоянно: сканируйте все пространство дороги. Придется сознательно пересиливать внутреннее стремление концентрироваться на одном участке шоссе, ведь от этого глаза становятся сухими и устают быстрее.
Грузовики
Запомните, что грузовые автомобили ночью представляют немалую опасность. Дело в том, что габаритные огни грузовика не всегда соответствуют их истинному размеру. К тому же, из кузова вполне может торчать какая-нибудь длинная балка, которую водитель не счел нужным пометить.
Расстояние
Хорошей идеей будет поддерживать значительное расстояние между собой и автомобилем, следующим позади. Ночное вождение — это испытание для каждого водителя и запас дистанции будет не лишним. Вдруг перед машиной выскочит на трассу животное, заставив вас резко нажать педаль тормоза.
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