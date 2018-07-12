Дорожные камеры в Подмосковье снижают аварийность на некоторых участках на 80%

Виктор Кузнецов. Камеры видеофиксации нарушений на дорогах в Московской области позволяют снизить число ДТП от 20% до 80%, всего в области установлено около 1,3 тысяч видеокамер, сообщил в четверг журналистам начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России

В четверг в Подмосковье проходит конференция по подведению итогов Всероссийской социальной кампании «Повод для обгона». В мероприятии принимает участие губернатор Московской области Андрей Воробьев

«В Московской области активно развивается система видеофиксации правонарушений. От 20% до 80% снижается аварийность в местах установки камер», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что на данный момент 1,3 тысяч комплексов фото— и видеофиксации правонарушений установлено в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших на дорогах в Московской области снизилось на 40% в 2017 году, а за шесть месяцев 2018-го показатель смертности уменьшился более чем на 12%.

Социальная кампания «Повод для обгона» начала работать в октябре 2017 года. Она направлена на снижение ДТП, реализует комплекс рекламно-просветительских мероприятий для разных целевых групп, в том числе детей. Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков, Госавтоинспекцией МВД России и экспертным центром «Движение без опасности».