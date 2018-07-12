Под Азовом пьяная толпа набросилась на сотрудников ГИБДД 

В селе Александровка Азовского района произошел конфликт между нетрезвой компанией молодых людей и сотрудниками Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель попытался скрыться. Автомобиль с нарушителем догнали, водителя посадили в патрульную машину, чтобы отвезти в отделение. Спустя несколько минут на подмогу товарищу приехала разъяренная толпа пьяных друзей. Люди начали хватать полицейских за руки и толкать их. Успокоить буйную толпу полицейским удалось лишь после предупредительного выстрела в воздух. Водителя автомобиля после проишествия арестовали на семь суток. В отношении еще нескольких участников инцидента провели проверку, материалы которой передали в следственный комитет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».