В Дербышках сбили лося. Виновник ДТП был с ним до последнего

Шансы спасти животное были. Фото: tatarstan24.tv Минувшей ночью в казанском микрорайоне Дербышки сбили лося. После столкновения с авто он достаточно долго «держался».

Шансы спасти животное были. Раненому лосю и неравнодушным очевидцам вместе с водителем пришлось слишком долго ждать ветеринаров.

Сотрудники охотнадзора говорят, что лосю был всего один год. Скорее всего, он отбился от матери, дошел до Дербышек, испугался и выскочил на проезжую часть, сообщает «Татарстан 24».

Читайте также:

В казанском клубе устраивают платные фотосессии со львицей

Казанцы сомневаются, что в смерти Одиллии виноваты собаки