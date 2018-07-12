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В Дербышках сбили лося. Виновник ДТП был с ним до последнего
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В Дербышках сбили лося. Виновник ДТП был с ним до последнего 

Казанский Портал 3 часа назад
Шансы спасти животное были. Фото: tatarstan24.tv  Минувшей ночью в казанском микрорайоне Дербышки сбили лося. После столкновения с авто он достаточно долго «держался».
Шансы спасти животное были. Раненому лосю и неравнодушным очевидцам вместе с водителем пришлось слишком долго ждать ветеринаров.
Сотрудники охотнадзора говорят, что лосю был всего один год. Скорее всего, он отбился от матери, дошел до Дербышек, испугался и выскочил на проезжую часть, сообщает «Татарстан 24».
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