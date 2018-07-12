Мажор на Audi прокатилcя по Подмосковью со скоростью истребителя-перехватчика

Мажор на Audi Rs6 проехал по подмосковной трассе со скоростью истребителя-перехватчика. Видео поездки в четверг, 12 июля, опубликовано в Instagram-аккаунте majorka_777_.

На кадрах видно, как мужчина едет по дороге, разгоняя машину до скорости 378 километров в час. «Устроил из трассы в Московской области взлетно-посадочную полосу для своей Audi. Стрелка спидометра ушла в небытие. Очень серьезные динамические показатели для такого автомобиля», — говорится в подписи к видео.

Максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 60 километров час, вне населенных пунктов — не более 110 километров в час. Таким образом, инцидент подпадает под действие части 5 статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Нарушение может наказываться штрафом в размере пять тысяч рублей или лишением водительских прав на полгода.

370 километров в час — скорость взлета Су-15, советского истребителя-перехватчика, разработанного в начале 1960-х годов.