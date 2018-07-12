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Родные погибшего в ДТП с участием полицейского в Москве просят проверить данные судмедэкспертизы
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Родные погибшего в ДТП с участием полицейского в Москве просят проверить данные судмедэкспертизы 

RT на русском 3 часа назад
Родственники байкера Андрея Живова, погибшего в ДТП с участием полицейского на Можайском шоссе в Москве, просят Следственный комитет проверить результаты судмедэкспертизы. Об этом RT рассказала супруга мотоциклиста Светлана.
По её словам, после ознакомления с актом судебно-медицинского исследования, она стала сомневаться, что эксперт исследовал труп её супруга, а не другого человека.
«Указанный в документе рост отличается на 5 см. Волосы у мужа были тёмно-коричневые, а в экспертизе — светло-русые. Кроме того, супруг при жизни ломал нос, поэтому он был сильно отклонён вправо, а в экспертизе указано, что кости лицевого скелета и хрящи целы», — поясняет Живова.
Адвокат семьи Андрей Мишонов отметил, что эти сведения имеют значение для уголовного дела, поскольку именно судмедэкспертом было установлено состояние опьянения у мотоциклиста.
«Возможно, что эксперт осматривал совершенно другого человека и брал образцы для исследования у совершенно другого трупа. Если в ходе проверки будут обнаружены несостыковки, родственниками будет рассматриваться вопрос об эксгумации», — сказал он.
Ранее RT сообщал, что после жалобы семьи мотоциклиста расследование уголовного дела было возобновлено.
ДТП произошло 6 сентября 2017 года. Замначальника полиции города Одинцово Дмитрий Федянин, управляя служебным Ford Mondeo, двигался в крайнем левом ряду по эстакаде на Можайском шоссе и сбил стоявшего возле отбойника рядом со своим байком Андрея Живова.
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