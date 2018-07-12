Костромичи подали почти 600 жалоб, не согласившись со штрафами за «выделенку»

Костромские автовладельцы подали 593 жалобы, не согласившись со штрафами за проезд по выделенной полосе. Некоторым удалось оправдать себя, сообщает Димитровский районный суд С апреля 2018 года было вынесено множество постановлений об административном правонарушении, касаемо проезда по «выделенке». Напомним, что движение транспортных средств по выделенной полосе является нарушением и влечет за собой штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

В итоге автовладельцы подали в суд 593 жалобы, чтобы признать недействительными постановления о привлечении к административной ответственности.

Пока что суд рассмотрел 69 жалоб, в 62 случаях решение оставлено без изменения. По 5 жалобам постановление отменили, потому что не было состава правонарушения, 1 жалобу не рассмотрели из-за нарушения порядка подачи, по 1 жалобе производство прекращено в связи с отменой постановления вышестоящим должностным лицом ГИБДД

5 жалоб, которые удовлетворены, подало руководство ПАТП. Именно машины предприятия, которые перевозили пассажиров, «поймали» штрафы. Собственник представил суду документы, которые подтвердили, что машины имели право ездить по выделенной полосе.

Читайте также: Таксисты негодуют, пассажиры лютуют: на мост с Советской нельзя даже с «шашечками»