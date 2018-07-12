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Костромичи подали почти 600 жалоб, не согласившись со штрафами за «выделенку»
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Костромичи подали почти 600 жалоб, не согласившись со штрафами за «выделенку» 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
Костромские автовладельцы подали 593 жалобы, не согласившись со штрафами за проезд по выделенной полосе. Некоторым удалось оправдать себя, сообщает Димитровский районный суд  С апреля 2018 года было вынесено множество постановлений об административном правонарушении, касаемо проезда по «выделенке». Напомним, что движение транспортных средств по выделенной полосе является нарушением и влечет за собой штраф в размере 1,5 тысяч рублей.
В итоге автовладельцы подали в суд 593 жалобы, чтобы признать недействительными постановления о привлечении к административной ответственности.
Пока что суд рассмотрел 69 жалоб, в 62 случаях решение оставлено без изменения. По 5 жалобам постановление отменили, потому что не было состава правонарушения, 1 жалобу не рассмотрели из-за нарушения порядка подачи, по 1 жалобе производство прекращено в связи с отменой постановления вышестоящим должностным лицом ГИБДД.
5 жалоб, которые удовлетворены, подало руководство ПАТП. Именно машины предприятия, которые перевозили пассажиров, «поймали» штрафы. Собственник представил суду документы, которые подтвердили, что машины имели право ездить по выделенной полосе.
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