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Устроившего смертельное ДТП водителя тягача заплатит почти пять миллионов рублей
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Устроившего смертельное ДТП водителя тягача заплатит почти пять миллионов рублей 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сначала в деталях аварии разбирались инспекторы госавтоинспекции, а потом суд  Суд закончил рассматривать дело о ДТП, которое произошло на 6 километре трассы Иваново — Ярославль. Там грузовой тягач выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с людьми.
— В автобусе ехали в служебную командировку в Казань работники ярославского предприятия, — рассказали в ярославском отделении Фонда социального страхования России. — В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса получили тяжёлые травмы и двое погибли.
Суд признал виновным в случившемся водителя тягача. Теперь он должен выплатить 3 миллиона 200 тысяч рублей, чтобы специалисты ФСС возместить ущерб пострадавшим и погибшим. Также ближайшие четыре года мужчине предстоит провести в колонии. Кроме того, родственники погибших подали иск в суд на возмещение морального вреда и должны получить около 1 миллиона 500 тысяч рублей.
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