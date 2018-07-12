В Саратове на Волге перевернувшиеся на катере пассажиры получили травмы

Южное следственного управления на транспорте проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

8 июля 62-летний водитель катера, не имея никаких официальных документов, перевозил трех пассажиров по Волге от турбазы «Дубовая Роща» на острове Зеленый до поселка Затон. В пути следования лодка стала набирать воду и опрокинулась. Пассажиры получили множественные повреждения в виде ссадин, гематом и ушибов.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены пострадавшие и очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщается в Южном следственном управлении.