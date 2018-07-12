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В Саратове на Волге перевернувшиеся на катере пассажиры получили травмы
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В Саратове на Волге перевернувшиеся на катере пассажиры получили травмы 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Южное следственного управления на транспорте проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
8 июля 62-летний водитель катера, не имея никаких официальных документов, перевозил трех пассажиров по Волге от турбазы «Дубовая Роща» на острове Зеленый до поселка Затон. В пути следования лодка стала набирать воду и опрокинулась. Пассажиры получили множественные повреждения в виде ссадин, гематом и ушибов.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены пострадавшие и очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщается в Южном следственном управлении.
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