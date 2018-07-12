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Новые ограничители на дорогах РФ помогли минимизировать смертность при выезде на встречку
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Новые ограничители на дорогах РФ помогли минимизировать смертность при выезде на встречку 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инновационные ограничители, установленные на дорогах в нескольких регионах России для разделения потоков автомобилей, помогли минимизировать смертность при выезде машин на встречную полосу движения. Об этом сообщил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников на итоговой конференции социальной кампании «Повод для обгона» в Московской области.
"В период проведения мероприятия «Повод для обгона» в некоторых регионах были применены новые технологии меньшей стоимостью, они более конструктивны и оперативно устанавливаются (инновационные отбойники для разделения потоков автомобилей — прим. ТАСС), которые показали нулевую смертность, связанную с выездом на полосу встречного движения", — сказал Черников.
Он отметил, что в России должны быть созданы условия для безопасного выезда на встречную полосу при обгоне. Черников подчеркнул, что водитель должен, видя сплошную полосу, запрещающую выезд на встречку, понимать, что для маневра здесь не созданы условия видимости. «Там, где дорожная разметка не помогает, конечно, необходимо применять инженерные мероприятия. После того, как все организовано в целом, конечно же, надо, исходя из аналитики, только в этом случае применять и административное воздействие в части усиления ответственности», — сказал Черников.
Кампания «Повод для обгона» проводилась с конца февраля этого года в 10 регионах России.
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